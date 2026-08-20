В Магадане привлекут больше специалистов к работе в новом центре реабилитации

Новый центр реабилитации позволит привлечь больше специалистов в Магадан В Магадане привлекут больше специалистов к работе в новом центре реабилитации

Москва20 авг Вести.В Магадане намерены привлечь новых специалистов, в том числе из других регионов, для работы в многопрофильном реабилитационном центре, рассказал губернатор региона Сергей Носов в интервью ИС "Вести".

В строящемся микрорайоне "Гороховое поле" открыли многопрофильный центр реабилитации. Местным жителям теперь не придется ехать в другие регионы – помогут местные специалисты. Проходить лечение смогут в том числе жители отдаленных поселков, для них предусмотрен гостиничный модуль.

В центре будут восстанавливать, лечить и консультировать нуждающихся в этом участников СВО, детей-инвалидов, пожилых людей и тех, кто перенес тяжелые заболевания. Одновременно реабилитацию смогут проходить до 50 человек. В центре будут работать 70 человек, в том числе такие специалисты, как физиотерапевт, реаниматолог, кинезиотерапевт.

Это могут быть и приезжие специалисты, это выпускники наших учебных заведений специального профессионального обучения, выпускники вузов. Это тоже очень хорошо: идет и омоложение, и привлечение новых специалистов в Магаданскую область отметил губернатор Сергей Носов

Жить многие из приезжих сотрудников будут по соседству с центром. До конца года в новом микрорайоне планируют сдать еще один дом и детский сад.