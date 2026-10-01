Москва1 окт Вести.Перспективы экспертного сотрудничества России с Китаем развиваются по географическим направлениям. Кроме того, КНР предлагает совместные проекты в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которые могут быть реализованы в рамках сотрудничества вузов. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" доцент кафедры международного бизнеса Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Матвеев.

Китайцам интересен советский опыт, в тех же арабских странах. В Алжире, например, они сейчас модернизируют объекты, которые в свое время строили советские специалисты. Интересна наша оценка рисков политических, деловых рисков на том же Ближнем Востоке, особенно с учетом взрывоопасной обстановки, которая там складывается. Посмотрим на наше взаимодействие на таких площадках, как БРИКС, ШОС. Совсем недавно прошло два саммита, саммит в Бишкеке и потом юбилейный саммит БРИКС. Очень интересные предлагают китайцы нам совместные проекты в области обучения на платформах с использованием искусственного интеллекта. Здесь очень хорошие, на мой взгляд, перспективы межвузовского сотрудничества сказал Матвеев

При этом, он добавил, что, говоря о будущем мира, нельзя не замечать "тревожные тенденции".

Российская экономика стабильно развивается. Есть заметный прогресс в реализации государственной стратегии "Поворот на Восток", заявил руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.