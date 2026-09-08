Лавров заявил, что РФ не считает себя младшим партнером Китая Лавров: Россия не считает себя младшим партнером Китая

Москва8 сен Вести.Отношения между Россией и Китаем являются равноправным партнерством. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

Министр отметил, что РФ и КНР совместно работают в области космоса и высоких технологий, искусственного интеллекта.

Что касается родства… Кто младше, кто старше… У нас никогда такого ощущения не возникает, как его не возникало у китайцев, когда СССР внес огромный вклад в индустриализацию этой страны и в обеспечение многих основополагающих функций китайского государства сказал Лавров

Глава МИД РФ добавил при этом, что в прикладном и теоретическом плане Китай является сейчас ведущим государством мира. При этом российская научная школа не хуже, Россия и Китай обогащают друг друга.

У нас нет с Китаем технологических секретов друг от друга. Это тоже показывает равноправный, взаимовыгодный характер нашего стратегического всеобъемлющего партнерства сказал министр

По его словам, Россия и Китай - две крупнейшие страны в мире, живущие по соседству.

Ранее китаевед, публицист Николай Вавилов рассказал, в чем КНР заимствует российский опыт.