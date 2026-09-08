Китаевед рассказал, в чем КНР заимствует российский опыт Китаевед Вавилов: Россия славится в КНР тем, что русские все создают с нуля

Москва8 сен Вести.России не следует слепо копировать китайский опыт, а опираться на собственную изобретательность и способность создавать уникальные системы, которые ценятся, в том числе и в самом Китае. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" китаевед, публицист Николай Вавилов.

По его мнению, несмотря на передовые технологии Китая, России необходимо учитывать фундаментальные цивилизационные, культурные и языковые различия.

Не надо все заимствовать из Китая, надо понимать, что это другая цивилизация, другой язык. То есть вот здесь вот такой важный момент концептуальный. Почему мы должны вот слепо все копировать? Россия тем и славится, в том числе и в Китае, что русские все изобретают, все создают с нуля, сами способны создать те экономические системы, на которые потом китайцы ориентируются заявил Вавилов



Он считает, что концептуально важно осознавать, что Россия обладает собственным уникальным потенциалом для инноваций, которые Китай копирует у России.

Я постоянно слышу, в том числе на Восточно-экономическом форуме о том, что надо везде заимствовать китайский опыт, что он передовой, и это без сомнения так. Но в реальности на самом деле есть примеры, когда все ровно наоборот - китайцы наш опыт заимствуют. Вот далеко за примерами не буду ходить - наши БПЛА "Герань", которые просто взламывают оборону, ПВО Украины. И китайцы после 2022 года, хотя у них тоже были БПА, но они полностью изменили свою доктрину. Вначале это были такие истребители J20 дорогие и уязвимые, но после нашего опыта, проанализировав его, они его начали масштабно использовать. То есть, по сути дела, наш опыт применения этих "Гераней", который до сих пор используется у нас, они активно применяют. И китайцы уже создали на основании наших образцов, доработанных свой PD-2900 и двигатели меняют... Таких примеров очень много рассказал Вавилов

В августе 2024 года китайские разработчики представили дальний БПЛА-камикадзе PD-2900, созданный по образу и подобию концептуальной линейки беспилотников семейства "Герань-2"

Ранее сообщалось, что Москва и Пекин в настоящее время активно сотрудничают, в частности, ведут работу по согласованию правил трансграничных перевозок беспилотных грузовиков. До завершения года планируется закрепить сценарий, технические решения и регламент. Помимо этого, ведется разработка роумингового механизма данных между ГЛОНАСС и China Mobile.