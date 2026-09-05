После успеха в Казахстане российские беспилотные грузовики направятся в Китай Никитин: после Казахстана российские беспилотные грузовики отправятся в Китай

Москва5 сен Вести.Потенциальным следующим направлением для российских беспилотных грузовиков после Казахстана может стать Китай. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Для масштабирования международных рейсов нужна гармонизация трансграничного законодательства - согласование правил допуска беспилотных транспортных средств, страхования ответственности и порядка прохождения контроля. Следующей страной для приема беспилотных грузовиков из РФ может стать Китай сказал он

Министр рассказал, что Москва и Пекин в настоящее время ведут работу по согласованию правил трансграничных перевозок беспилотных грузовиков. До завершения года планируется закрепить сценарий, технические решения и регламент. Помимо этого, ведется разработка роумингового механизма данных между ГЛОНАСС и China Mobile.

Никитин напомнил, что развертывание беспилотного транспорта в РФ происходит последовательно - вначале на федеральных платных магистралях без светофоров и пешеходных переходов. Такая поэтапность позволила избежать аварий, в которых были бы виновны беспилотные автомобили. В странах, где беспилотники сразу допустили на дороги общего пользования, такие происшествия регистрировались.

Проект явно экономически выгоден для бизнеса - мы в рамках эксперимента пока даем только льготы на проект, но никак не субсидируем. Вкладывается бизнес, то есть они видят экономический эффект в ближайшей перспективе. Поэтому технологию мы эту будем развивать и готовим соответствующие нормативные изменения заключил он

В мае 2026 года Минтранс провел первую трансграничную беспилотную доставку грузов из России в Казахстан. Беспилотные грузовики "КАМАЗа" покрыли более 3 тысяч километров, при этом отдельные участки маршрута они преодолевали полностью в автономном режиме.

В августе Никитин рассказывал в интервью информационной службе "Вести", что внедрение беспилотного транспорта в экспериментальном режиме намечается еще в пяти-шести регионах помимо Москвы и Санкт-Петербурга, где уже тестируются беспилотные трамваи и составы метро.