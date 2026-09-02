Гендиректор "ГЛОНАССа": опыт СВО может помочь в развитии аэрологистики в РФ

В "ГЛОНАСС" заявили, что в развитии аэрологистики может помочь опыт СВО Гендиректор "ГЛОНАССа": опыт СВО может помочь в развитии аэрологистики в РФ

Москва2 сен Вести.Опыт, полученный в ходе спецоперации, может помочь в развитии аэрологистики. Об этом сообщил ИС "Вести" генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.

Важным шагом стало заключение соглашения с Шэньчжэньским центром транспортного планирования. Цель сотрудничества — объединить российский опыт экспериментов по беспилотной авиационной доставке с наработками китайских партнеров.

В течение очень короткого периода времени, где-то 6-12 месяцев, я надеюсь, что мы придем к работающей бизнес-модели по беспилотной аэрологистике, которую можно будет потом уже тиражировать, масштабировать на другие регионы рассказал Райкевич

Отдельное направление работы — конверсия технологий, разработанных в ходе СВО в военно‑промышленном комплексе (ВПК), в гражданский сектор. Сейчас у России есть шанс использовать накопленные на СВО разработки для укрепления позиций в робототехнике и беспилотных системах.

Огромный пул технологий, который надо научиться транслировать на гражданскую [сферу]. И таким образом, Россия использует свой шанс, я считаю, очень серьезный исторический — это лидерство в беспилотных технологиях, которые мы имеем в ВПК. Мы сможем, перенести на экономику и получить долгосрочное конкурентное преимущество вообще в работе, в робототехнике на мировом уровне резюмировал он

Райкевич также сообщил ИС "Вести", что "ГЛОНАСС" и "Автодор" научатся с использованием искусственного интеллекта определять ДТП на дорогах и передавать информацию в службы спасения.