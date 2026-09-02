"ГЛОНАСС" и "Автодор" будут автоматически определять ДТП с помощью ИИ "ГЛОНАСС" и "Автодор" осваивают автоматическое определение ДТП с помощью ИИ

Москва2 сен Вести."ГЛОНАСС" и "Автодор" научатся с использованием искусственного интеллекта определять ДТП на дорогах и передавать информацию в службы спасения. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.

Он отметил, что государственная информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС" продолжает совершенствоваться.

С ГК "Автодор", мы, используя современные возможности современных камер и искусственного интеллекта автоматически детектировать ДТП, научимся в какой-то момент передавать в службы спасения информацию о тех ДТП, которые находятся за пределами сотовой связи. То есть мы расширим охват нашей платформы, очень полезной именно для эффективных мер реагирования, обогатим информацией нашу систему, и в [службу] "112" она будет поступать, благодаря чему мы будем спасать еще больше людей поделился Райкевич

Также гендиректор АО "ГЛОНАСС" рассказал, что 90% аварийных сигналов с терминалов "ЭРА-ГЛОНАСС" передаются в службу спасения автоматически.