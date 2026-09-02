Система "ЭРА-ГЛОНАСС" за 11 лет свой работы приняла 620 тыс. аварийных сигналов "ЭРА-ГЛОНАСС" за время работы приняла 620 тыс. аварийных сигналов

Москва2 сен Вести.Система аварийного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС" за все время своей работы передала в экстренные службы более 620 тысяч вызовов, что говорит о социальной значимости разработки. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.

Он напомнил принцип работы системы: при аварийной ситуации передается экстренный вызов в службу 112, через фильтрующий контактный центр отсеиваются ложные вызовы, и система реагирует только на реальные аварийные случаи.

Теперь что касается количества ... настоящих аварийных сигналов - свыше 620 000 за историю работы системы передано таких сигналов. В 8 из 10 случаев [сигналы] не дублируются из других источников. Это говорит об уникальности, о социальной значимости этой системы в деле спасения людей сказал Райкевич

По словам главы АО "ГЛОНАСС", система на сегодняшний день установлена в более чем 14 млн транспортных средств.

Также Райкевич сообщил, что 90% аварийных сигналов передаются автоматически.

ЭРА-ГЛОНАСС – российская государственная систему экстренного реагирования при авариях, созданная для снижения смертности на дорогах за счет ускорения приезда спасателей. Терминал обязательно устанавливается на все новые и ввозимые в Россию автомобили.

Работает устройство по следующему принципу: датчики фиксируют сильный удар или переворот машины, после чего устройство автоматически отправляет операторам координаты, время ДТП и VIN-код автомобиля, либо водитель или пассажир может самостоятельно нажать тревожную кнопку SOS. Сам вызов экстренных служб бесплатен, а мобильный сигнал системы имеет высший приоритет у всех операторов связи.