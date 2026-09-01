В России запустили приложение с кнопкой SOS для школ через "ЭРА-ГЛОНАСС" Система заработала в учебных заведениях Татарстана и Пензенской области

Москва1 сен Вести.В России запустили мобильное приложение с тревожной кнопкой для школ через "ЭРА-ГЛОНАСС". Об этом сообщили ТАСС в АО "ГЛОНАСС". С 1 сентября система передачи сообщений о чрезвычайных происшествиях заработала в учебных заведениях Татарстана и Пензенской области, также в ближайшее время она появится в Московской области.

"АО "ГЛОНАСС" запустило информационную систему персональной безопасности с тревожной кнопкой для передачи через госинформсистему "ЭРА-ГЛОНАСС" сообщений о происшествиях в учебных заведениях - школах, техникумах и колледжах сообщили в компании

Мобильное приложение предназначено для оперативной передачи сигналов о ЧС из учебных заведений. Сотрудники образовательных организаций смогут нажатием одной кнопки передать сообщение об угрозе нападения, захвате заложников, или возгорании. Также заявитель с помощью сервиса может передать голосовые или текстовые пояснения. Сообщение о происшествии поступает в региональную "Систему-112", после чего экстренные службы начинают реагировать.

С 1 сентября сервис, включенный в "белые списки" операторов связи, переходит от пилотного проекта к повсеместной эксплуатации.