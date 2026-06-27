В Воронеже на фоне угрозы атаки БПЛА работают системы оповещения Из-за угрозы атаки БПЛА в Воронеже включили системы оповещения

Москва27 июн Вести.Системы оповещения включили в Воронеже, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области в мессенджере MAX.

Они задействованы в связи с угрозой непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов.

Воронеж - работают системы оповещения 09.00 … Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА говорится в публикации

Ранее о тревоге в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Глава региона обратился к жителям с просьбой зайти в помещения и отойти от окон.