Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена в Воронеже и Нововоронеже

В Воронеже и Нововоронеже включились сирены, оповещающие об угрозе БПЛА Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена в Воронеже и Нововоронеже

Москва8 авг Вести.В Воронеже, Нововоронеже и Бобровском районе Воронежской области работают системы оповещения, предупреждающие об угрозе ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Внимание! Воронеж, Нововоронеж и Бобровский район – тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА написал он в мессенджере MAX

Губернатор посоветовал жителям зайти в помещения и отойти от окон, а при обнаружении беспилотника – сразу уходить из зоны его видимости и звонить по телефону 112.

Незадолго до этого опасность атаки БПЛА была объявлена на всей территории Воронежской области.