Москва8 авгВести.В Воронеже, Нововоронеже и Бобровском районе Воронежской области работают системы оповещения, предупреждающие об угрозе ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Внимание! Воронеж, Нововоронеж и Бобровский район – тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛАнаписал он в мессенджере MAX
Губернатор посоветовал жителям зайти в помещения и отойти от окон, а при обнаружении беспилотника – сразу уходить из зоны его видимости и звонить по телефону 112.
Незадолго до этого опасность атаки БПЛА была объявлена на всей территории Воронежской области.