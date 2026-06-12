Москва12 июнВести.На территории Татарстана введен режим "Беспилотная опасность", сообщили в региональном главке МЧС России.
Уведомление об этом было опубликовано ведомством в мессенджере MAX в 17 часов по московскому времени в пятницу, 12 июня.
Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим "Беспилотная опасность"говорится в заявлении
Ранее сообщалось, что утром 12 июня БПЛА атаковали производственные предприятия в Татарстане. Кроме того, беспилотник попал в жилой дом, пострадали три человека.