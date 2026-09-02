В "ГЛОНАСС" рассказали о запуске системы мониторинга для школ Гендиректор "ГЛОНАСС" поведал о запуске системы мониторинга для школ

Москва2 сен Вести.Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич рассказал в интервью ИС "Вести" о запуске системы экстренного оповещения для школ через "ЭРА‑ГЛОНАСС".

Он обратил внимание, что IT-компания не стоит на месте: "ЭРА‑ГЛОНАСС" не только повышает эффективность работы своего профильного направления — аварийного оповещения на транспорте, но и переходит в учебные заведения.

По словам главы компании, традиционные технические способы реагирования на действия, угрожающие безопасности детей, не позволяют охватить все существующие в стране 240 тысяч школ. Организация нашла применение уже существующей инфраструктуре.

Не надо создавать дополнительную какую-то телеком и IT-платформу, для того чтобы эффективно реагировать на подобные происшествия в учебных заведениях нашей страны. Этот проект уже стартовал, и уже подключено какое-то количество объектов, а до конца года у нас очень амбициозные планы по подключению свыше 1000 таких объектов по нашей стране сообщил Райкевич

Накануне в России запустили мобильное приложение с тревожной кнопкой для школ через "ЭРА-ГЛОНАСС". Система передачи сообщений о чрезвычайных происшествиях заработала в учебных заведениях Татарстана и Пензенской области, в ближайшее время она появится в Подмосковье.