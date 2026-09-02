Москва2 сен Вести.90% аварийных случаев передаются через систему "ЭРА-ГЛОНАСС" автоматически. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.

По его словам, автоматический режим позволяет подсчитать, сколько людей было спасено благодаря системе.

Где-то в 90% случаев это автоматический режим. Автоматический режим у нас срабатывает - так устройство настроено - при тяжелых ДТП. И мы можем предположить, какое количество людей благодаря этой системе было спасено отметил Райкевич

Также глава "ГЛОНАССА" рассказал сколько аварийных сигналов было передано через систему экстренного реагирования за все время ее существования.