Командующий ВВС: истребители Су-57 – основа для господства в воздухе

Командующий ВВС России: благодаря СВО авиация вышла на новый уровень развития Командующий ВВС: истребители Су-57 – основа для господства в воздухе

Москва12 авг Вести.Военно-воздушные силы (ВВС) России в ходе специальной военной операции достигли значительного прогресса в развитии своих возможностей, заявил командующий ВВС, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергей Кобылаш в интервью газете "Красная звезда", приуроченном к 114-летию образования ВВС.

Он подчеркнул, что современная авиационная техника и средства поражения вышли на новый уровень, позволяющий эффективно уничтожать воздушные цели, в том числе крылатые ракеты. Роль авиации возрастает и в борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Ключевую роль в обеспечении превосходства в воздухе играют уникальные в своем классе истребители пятого поколения Су-57, продолжил Кобылаш. Он добавил, что у мировых авиастроительных компаний нет в серийном производстве аналогов Су-57.

Задачи авиационной поддержки действий войск выполняют многофункциональные истребители поколения "4++" Су-35С и Су-30СМ, а также бомбардировщики Су-34М.

Для стратегического сдерживания и поражения критически важных объектов противника используются ракетоносцы и бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, оснащенные высокоточным оружием большой дальности.

Вертолеты армейской авиации Ка-52М и Ми-28НМ незаменимы в непосредственной поддержке войск и борьбе с беспилотниками, а транспортные самолеты Ил-76 обеспечивают стратегическую мобильность.

Кобылаш уделил особое внимание созданию разведывательно-ударных комплексов, которые позволяют наносить удары по целям в режиме реального времени. Он заявил, что в условиях быстро меняющейся обстановки на поле боя это становится важным фактором.

Современная авиационная техника доказала эффективность в выполнении оперативно-тактических задач, включая нанесение высокоточных ударов, поддержку наземных подразделений, воздушную разведку, обеспечение превосходства в воздухе, отметил командующий ВКС.

Кобылаш сообщил, что доля современных образцов самолетов и вертолетов в составе Военно-воздушных сил почти достигла 100%.