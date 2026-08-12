Звание Героя России с начала СВО получили 36 летчиков ВВС

Минобороны раскрыло количество летчиков, ставших Героями России за время СВО Звание Героя России с начала СВО получили 36 летчиков ВВС

Москва12 авг Вести.Звания Героя России за проявленные в ходе специальной военной операции (СВО) мужество и героизм удостоены 36 летчиков Военно-воздушных сил (ВВС) России, сообщает Минобороны по случаю 114-летия образования ВВС.

ВВС России успешно выполняют задачи в рамках СВО, расширяют номенклатуру авиационных средств поражения, что позволяет уничтожать цели на значительно больших расстояниях.

ВВС получают новое вооружение и спецоборудование, решают поставленные министром обороны задачи, применяя современные способы ведения боевых действий.

ВВС входят в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России и включают в себя дальнюю, военно-транспортную, оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

ВВС подразделяются на бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию.

История российской военной авиации началась 12 августа 1912 года, когда вопросы воздухоплавания и авиации были переданы из ведения Главного инженерного управления в Воздухоплавательную часть Генерального штаба.

Командующий ВВС, заместитель главнокомандующего ВКС России Сергей Кобылаш сообщил, что доля современных образцов самолетов и вертолетов в составе ВВС достигла почти 100%.