Минобороны ко Дню ВДВ: 111 десантников стали Героями России с начала СВО Минобороны назвало количество десантников, ставших Героями России в зоне СВО

Москва2 авг Вести.Порядка 111 военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) получили звание Героя России с начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает Минобороны в связи с Днем ВДВ, который ежегодно отмечают в России 2 августа.

За время существования ВДВ воспитали 296 Героев Советского Союза и 229 Героев России​​​.

Из них 111 военнослужащим ВДВ это высокое звание присвоено за время проведения СВО, а более 142 тыс. [десантников] награждены государственными наградами отмечает Минобороны

День ВДВ ежегодно отмечают 2 августа, памятный день утвержден указом президента России от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".