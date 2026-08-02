Белоусов в поздравлении с Днем ВДВ отметил выдающиеся заслуги десантников

Белоусов поздравил российских десантников с Днем ВДВ Белоусов в поздравлении с Днем ВДВ отметил выдающиеся заслуги десантников

Москва2 авг Вести.Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск, отметив боевую подготовку и эффективные действия десантников в ходе специальной военной операции (СВО). Поздравление опубликовало Минобороны России.

Белоусов подчеркнул, что десантники всегда сохраняли верность воинскому долгу и присяге, неизменно демонстрировали исключительную отвагу, самоотверженность и профессионализм в ходе войн и локальных конфликтов, антитеррористических операций и миротворческих миссий.

Отличная физическая и боевая подготовка, умелое владение современным вооружением и техникой позволяют им действовать эффективно в условиях специальной военной операции, с честью отстаивать национальные интересы страны сказано в поздравлении

Глава военного ведомства добавил, что основное предназначение бойцов ВДВ – выполнять ответственные задачи на самых трудных и опасных участках, что точно отражено в девизе "Никто, кроме нас!".

Белоусов в особенности отметил заслуги ветеранов, чьи опыт и бесценные знания передаются молодому поколению, воспитывая истинных патриотов.

Уверен, что воины-десантники и впредь будут вносить значимый вклад в укрепление обороноспособности государства, надежно обеспечивать его безопасность и суверенитет заявил он

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 111 десантников стали Героями России с начала СВО.