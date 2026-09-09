Захарова: сфера ИИ дополнит направления сотрудничества между Россией и КНР

Захарова: Россия и Китай будут тесно взаимодействовать в области ИИ Захарова: сфера ИИ дополнит направления сотрудничества между Россией и КНР

Москва9 сен Вести.Сфера искусственного интеллекта (ИИ) станет дополнительным направлением сотрудничества между Москвой и Пекином. Об этом ТАСС сообщила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Китай создал, сформировал такую интересную международную платформу для взаимодействия, назвав ее "организация", Россия поддержала это. Так что будем работать и здесь еще вместе отметила Захарова

Ранее Китай инициировал создание Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта (WAICO). Ее цель ­— содействовать безопасному и полезному для человечества развитию искусственного интеллекта.

В число государств-учредителей WAICO вошли Россия, Бразилия, Индонезия и ряд других государств Азии, Африки и Латинской Америки. Штаб-квартира международной организации находится в Шанхае.