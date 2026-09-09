Москва9 сенВести.Сфера искусственного интеллекта (ИИ) станет дополнительным направлением сотрудничества между Москвой и Пекином. Об этом ТАСС сообщила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
Китай создал, сформировал такую интересную международную платформу для взаимодействия, назвав ее "организация", Россия поддержала это. Так что будем работать и здесь еще вместеотметила Захарова
Ранее Китай инициировал создание Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта (WAICO). Ее цель — содействовать безопасному и полезному для человечества развитию искусственного интеллекта.
В число государств-учредителей WAICO вошли Россия, Бразилия, Индонезия и ряд других государств Азии, Африки и Латинской Америки. Штаб-квартира международной организации находится в Шанхае.