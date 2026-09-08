Лавров: все преимущества для взаимовыгодных отношений сейчас на Востоке

Лавров заявил, что все преимущества для взаимовыгодных отношений - на Востоке Лавров: все преимущества для взаимовыгодных отношений сейчас на Востоке

Москва8 сен Вести.Восточное направление обладает сегодня всеми преимуществами для построения взаимовыгодных отношений. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

Не зря на гербе России изображен именно двуглавый орел, уточнил Лавров.

И туда, и туда смотрим зорко, чтобы ни там не было, во-первых, никаких угроз, никаких попыток нас обидеть. Во-вторых, зорко смотрим, где есть преимущества для взаимовыгодных отношений. На данном этапе все эти преимущества – на Востоке отметил Лавров

Ранее министр подчеркнул, что веры Западу больше никогда не будет.

Между тем вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян заявил, что Китай собирается углублять стратегическое партнерство с Дальним Востоком России и наращивать региональное сотрудничество с Россией.