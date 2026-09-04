Шадаев: встречу G20 по инновациям в США можно однозначно считать успешной

Шадаев назвал успешной встречу G20 по инновациям в США Шадаев: встречу G20 по инновациям в США можно однозначно считать успешной

Москва4 сен Вести.Министерское совещание G20 по инновациям в США 1-2 сентября можно однозначно считать успешным, заявил в комментарии ТАСС глава Минцифры РФ Максут Шадаев, подводя итоги встречи "двадцатки" в Чапел-Хилле (штат Северная Каролина).

Шадаев ответил на вопрос о том, находит ли он состоявшиеся переговоры продуктивными и полезными.

Да, работу можно однозначно считать успешной сказал Шадаев

Он отметил, что это первое отраслевое заседание министров "двадцатки" под председательством США, "которое вышло на консенсусные итоговые документы".

По словам Шадаева, в документах, о которых идет речь, был закреплен ряд принципиальных российских установок. К ним, как пояснил министр, относится "важность соблюдения национального суверенитета, риск-ориентированный подход к внедрению и использованию инноваций, нацеленность на преодоление барьеров в международном трансфере технологий".