В G20 заявили о возможностях ИИ устранить барьеры для международной торговли

Министры G20 считают, что ИИ может устранить барьеры для международной торговли В G20 заявили о возможностях ИИ устранить барьеры для международной торговли

Москва3 сен Вести.Искусственный интеллект (ИИ) может способствовать устранению барьеров для международной торговли, которые не связаны с пошлинами.

Об этом сказано в совместном заявлении министров стран Группы двадцати (G20) по итогам встречи в городе Чапел-Хилл (штат Северная Каролина, США), передает агентство РИА Новости.

Мы признаем, что искусственный интеллект может стать мощным инструментом для органов власти, позволяющим оптимизировать международную торговлю, упростить регуляторные процедуры, сократить излишние, не связанные с пошлинами барьеры и способствовать сближению позиций торговых партнеров сказано заявлении

Между тем, ранее руководитель компании по кибербезопасности, член экспертного совета комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Ильин заявил, что внедрение ИИ способствует быстрому движению к упрощению различного рода бюрократических процедур.

Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что искусственный интеллект – это источник устойчивого экономического роста.