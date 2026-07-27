Москва27 июл Вести.Искусственный интеллект (ИИ) будет определять лидеров среди стран. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов.

Он (искусственный интеллект — прим. ред.) будет определять очередную гонку. Она будет жестче и страшнее, чем ядерная гонка. У нас накоплен в советское время потрясающий опыт… Мы 10 тысяч… заводов построили за 10 лет и разгромили фашизм. Мы реализовали два уникальных проекта: атомный и космический, подчинив этому науку, образование… Я не понимаю, почему этот блестящий опыт не служит власти примером ни на фронте, ни в тылу. Им придется этим заняться