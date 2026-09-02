Москва2 сен Вести.Искусственный интеллект (ИИ) – это источник устойчивого эконмического роста. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Глава ведомства отметил, что за ИИ - будущее, но для его использования необходим обмен данными, в том числе на глобальном уровне.

Для обеспечения такого устойчивого экономического роста нужно решение вопросов геополитических, в том числе мы говорили о дисбалансах, да, которые сегодня есть... А источник экономического роста, и тема тоже сегодня поднималась, заключается в новых технологиях в искусственном интеллекте. За искусственным интеллектом действительно будущее. Но для этого нужен обмен данными, в том числе между странами. Для этого нужна, кстати, энергетика, поскольку искусственный интеллект требует больших затрат энергоресурсов. Со своей стороны, сказал, что мы опираемся в России как источник экономического роста — это платформенная экономика. Вот важно, мы видим, как она развивается у нас достаточно быстро. Тоже искусственный интеллект. Мы создаем необходимые условия для того, чтобы снимать барьеры в экономике. Кстати говоря, мы приводили пример хороший у нас в строительстве. Мы снизили на две трети регуляторные требования, и это ощутила отрасль, и активность, активность, конечно, пошла заявил министр финансов РФ

Ранее Антон Силуанов назвал основные угрозы для международной экономики. По его словам – это геополитическая фрагментация и увеличение глобальной долговой нагрузки.