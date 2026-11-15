МИД РФ: Зеленский может в привычном для себя стиле испортить саммит G20 в США

В МИД считают, что присутствие Зеленского может испортить саммит G20 в США МИД РФ: Зеленский может в привычном для себя стиле испортить саммит G20 в США

Москва15 ноя Вести.Присутствие Владимира Зеленского на саммите "Группы двадцати" в США способно испортить мероприятие в привычном для главы киевского режима стиле, предположил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Украина, как известно, в "двадцатку" не входит. Вряд ли ее присутствие на саммите лидеров объединения будет иметь добавленную стоимость. А вот испортить американский праздник, как Зеленский умеет, вполне может сказал дипломат

В сентябре Зеленский говорил о желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "двадцатки" в США, намеченного на 14-15 декабря. В октябре он высказал мнение, что такая встреча якобы может там состояться. В Вашингтоне не исключали приглашения Зеленского, однако официальных объявлений о его участии до сих пор не было.

Путин не раз отмечал, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также напоминал, что позиция РФ по возможной встрече известна: при желании Зеленский может прибыть в российскую столицу, гарантии безопасности будут обеспечены, а какие решения требуется принять, он прекрасно понимает.

Приглашение приехать в Москву на переговоры глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал огромным жестом доброй воли со стороны России.