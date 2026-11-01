Москва1 ноя Вести.Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в комментарии "Соловьёв Live" объяснил намерение президента США Дональда Трампа пригласить главу киевского режима Владимира Зеленского на саммит "Группы двадцати" (G20), сообщает ИС "Вести".

Он удивился, какое отношение Украина вообще имеет к "Большой двадцатке".

Какое отношение Украина имеет к G20? Я даже не могу представить. Разве что очень богатая клиентура собралась, там можно снять шапку и пойти по кругу сказал Олейник

Встреча стран G20 запланирована на 14-15 декабря и состоится в окрестностях Майами.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее не исключил возможности приглашения Зеленского на саммит G20, если его участие в мероприятии сможет привести к положительным результатам.

Также Дональд Трамп выразил желание видеть на саммите президента России Владимира Путина.