Зеленский считает, что его встреча с Путиным может пройти во время саммита G20

Зеленский считает, что может встретиться с Путиным на саммите G20 в США Зеленский считает, что его встреча с Путиным может пройти во время саммита G20

Москва17 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может пройти в ходе саммита G20 в США или в одной из стран Ближнего Востока. Такое мнение он выразил в аудиозаписи, которая была опубликована изданием "Новости.LIVE".

В сентябре американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что администрация США направила Путину приглашение принять участие в саммите G20, который состоится 14-15 декабря в Майами (штат Флорида).

США работают над этим (над встречей Зеленского и Путина. – Прим. ред.). Эта встреча может быть в одной из стран Ближнего Востока. США всегда говорят об Эмиратах или Саудовской Аравии. Эта встреча может быть в США во время заседания "двадцатки" сказал Зеленский на аудиозаписи

Глава киевского режима при этом отметил, что подтверждений этому не было, ни со стороны России, ни со стороны Соединенных Штатов.

Зеленский также предположил, что такая встреча "может быть в одной из европейских стран". По его словам, он знает, что "европейцы начинают контактировать по этому поводу".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил, что решение об участии Путина в саммите G20 пока не принималось. При этом он отметил, что Россия в любом случае примет участие в этом саммите.

Позже президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что хотел бы видеть российского лидера на саммите G20 в Майами.