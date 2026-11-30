Трамп не исключил присутствие Зеленского на саммите G20 в Майами

Трамп не исключил приглашение Зеленского на саммит G20 Трамп не исключил присутствие Зеленского на саммите G20 в Майами

Москва30 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский может быть приглашен на саммит G20, который состоится 14-15 декабря в Майами. Такую вероятность допустил президента США Дональд Трамп в разговоре с журналистами.

Отвечая на вопрос представителей СМИ, готов ли он пригласить Зеленского на саммит, глава Белого дома сказал: "Посмотрим".

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев ранее отметил, что присутствие Зеленского может испортить саммит "Двадцатки"​​​.

Что касается российского лидера Владимира Путина, то его участие в данном мероприятии пока остается под вопросом. По словам госсекретаря США Марко Рубио, администрация Белого дома направила президенту РФ приглашение на саммит. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что окончательное решение пока не принято, поскольку в декабре график у Путина "обещает быть очень напряженным".