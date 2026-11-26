Москва26 нояВести.Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в США пока не принято, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что график Путина в декабре "обещает быть очень напряженным".
Решение о посещении саммита "Большой двадцатки" в Майами президентом еще не принятозаявил Песков журналистам
Саммит "Большой двадцатки состоится в Майами 14-15 декабря. Ранее Песков говорил, что участие Путина в работе саммита "двадцатки" будет зависеть от множества факторов.