Песков: Путин пока не принял решение о визите на саммит G20 в США

Путин пока не принял решение о своем участии в саммите G20 в Майами Песков: Путин пока не принял решение о визите на саммит G20 в США

Москва26 ноя Вести.Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в США пока не принято, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что график Путина в декабре "обещает быть очень напряженным".

Решение о посещении саммита "Большой двадцатки" в Майами президентом еще не принято заявил Песков журналистам

Саммит "Большой двадцатки состоится в Майами 14-15 декабря. Ранее Песков говорил, что участие Путина в работе саммита "двадцатки" будет зависеть от множества факторов.