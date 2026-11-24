Песков: решение об участии Путина в саммите G20 пока не принято

Песков прокомментировал вопрос об участии Путина в саммите G20 Песков: решение об участии Путина в саммите G20 пока не принято

Москва24 ноя Вести.Решение об участии Владимира Путина в саммите "Группы двадцати" (G20) в Майами пока не принято, сообщил газете "Известия" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На соответствующий вопрос издания Песков ответил отрицательно.

18 ноября, пресс-секретарь российского лидера отмечал, что участие Путина в работе саммита "двадцатки", который запланирован на 14–15 декабря, будет зависеть от множества факторов, включая итоги контактов с президентом США Дональдом Трампом в китайском Шэньчжэне.

В конце июля Песков сообщил журналистам, что Москва на высоком уровне, эффективно и деятельно примет участие в саммите G20.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20, АТЭС и Большого Евразийского партнерства Марат Бердыев заявил, что на предстоящем мероприятии можно рассчитывать на новые контакты между представителями Москвы и Вашингтона.