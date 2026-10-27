Песков: решение об участии Путина в G20 в Майами пока не принято

В Кремле пока не решили, поедет ли Путин в США на саммит G20 Песков: решение об участии Путина в G20 в Майами пока не принято

Москва27 окт Вести.Решение о личном участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков агентству РИА Новости.

Пока решение не принято сказал Песков на вопрос агентства

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что возможность визита Путина будет зависеть от итогов ноябрьского саммита АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. По его словам, Россия уже получила приглашение на встречу G20, однако сейчас основное внимание уделяется предстоящему саммиту АТЭС. Ушаков подтвердил, что его результаты могут повлиять на дальнейшие решения.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание видеть Путина на саммите G20 в Майами.