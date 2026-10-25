Москва25 октВести.Речь о визите американского лидера Дональда Трампа в Москву пока не идет, внимание обращено на возможные контакты на саммите АТЭС в в Шэньчжэне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сейчас об этом речи не идет, сейчас все смотрят на Шэньчжэньсказал он
Саммит АТЭС будет проходить в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что все заинтересованы в трехсторонней встрече лидеров РФ и США, и председателя КНР Си Цзиньпина, которая может состояться на саммите организации.