Москва18 октВести.Пока нет решения, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит "Большой двадцатки" (G20) в Майами, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пока нет решенияответил Песков на соответствующий вопрос
В сентябре госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская администрация направила Путину приглашение принять участие в саммите G20, который состоится 14-15 декабря в Майами (штат Флорида).
Как позже в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил Песков, решение об участии Путина в саммите G20 пока не принималось. Он также отметил, что Россия в любом случае примет участие в этом мероприятии.