Песков: пока нет решения, поедет ли Путин на саммит G20 в Майами

Песков ответил на вопрос о поездке Путина на саммит G20 в Майами Песков: пока нет решения, поедет ли Путин на саммит G20 в Майами

Москва18 окт Вести.Пока нет решения, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит "Большой двадцатки" (G20) в Майами, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пока нет решения ответил Песков на соответствующий вопрос

В сентябре госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская администрация направила Путину приглашение принять участие в саммите G20, который состоится 14-15 декабря в Майами (штат Флорида).

Как позже в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил Песков, решение об участии Путина в саммите G20 пока не принималось. Он также отметил, что Россия в любом случае примет участие в этом мероприятии.