Песков заявил, что пока нет решения об участии Путина в саммите G20

Песков: решения об участии Путина в саммите "Группы двадцати" пока нет Песков заявил, что пока нет решения об участии Путина в саммите G20

Москва11 ноя Вести.Решения об участии президента России Владимир Путина в саммите "Группы двадцати" (G20) в Майами пока нет, однако он готов к контактам со всеми. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пока нет решения относительно участия Путина в саммите "Большой двадцатки" в США, но Путин всегда повторял и продолжает повторять, что он открыт к контактам со всеми, в том числе и с европейцами сказал представитель Кремля

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности встретиться с Путиным, если тот приедет на саммит G20. Однако Песков еще раз подчеркнул, что говорить о контактах лидеров стран пока преждевременно.