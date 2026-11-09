Фридрих Мерц допустил переговоры с Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами

Мерц заявил о готовности поговорить с Путиным на саммите G20 в Майами Фридрих Мерц допустил переговоры с Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами

Москва9 ноя Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не намерен уходить от разговора с президентом России Владимиром Путиным, если тот приедет на декабрьский саммит "Группы двадцати" (G20) в Майами.

"Политика предполагает общение в том числе с теми, кто придерживается противоположных взглядов", отметил глава немецкого правительства в интервью газете Westfalenpost.

На вопрос журналиста о вероятности переговоров с российским лидером на саммите в США канцлер ФРГ ответил, что "это не исключено".

Если он (Путин – прим. ред.) там будет, я не стану уклоняться от возможности побеседовать заявил Мерц

Политик, возглавивший правительство Германии в мае 2025 года, не раз говорил о необходимости пересмотреть европейскую архитектуру безопасности, но личных встреч или телефонных разговоров с президентом России не проводил.

В конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил готовность Путина к телефонному разговору как с Фридрихом Мерцем, так и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Комментируя возможность поездки главы государства на саммит в Майами 14–15 декабря, Песков призвал не забегать далеко вперед.