Мерц: если Трамп зовет Путина на саммит G20, то должен пригласить и Зеленского

Мерц заявил, что диалог Трампа и Путина на G20 невозможен без Зеленского Мерц: если Трамп зовет Путина на саммит G20, то должен пригласить и Зеленского

Москва3 ноя Вести.Президенту США Дональду Трампу следует пригласить на саммит G20 в Майами лидера киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции.

Если президент Трамп решит пригласить российского лидера на саммит G20, то нам нужно будет обсудить Украину. А если мы говорим об Украине, то Зеленский тоже там должен присутствовать считает Мерц

Ранее Трамп заявил, что не видит проблемы в том, чтобы пригласить Зеленского на саммит G20. Между тем Кремль уже получил официальное приглашение принять участие во встрече лидеров.