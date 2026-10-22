Зеленский заявил, что Украину пока не позвали на саммит G20

Украину не позвали на саммит G20 Зеленский заявил, что Украину пока не позвали на саммит G20

Москва22 окт Вести.Украина к настоящему моменту не получила приглашение на участие в саммите G20. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригласит Украину, то страна будет представлена на мероприятии "на высочайшем уровне".

Будем надеяться, что это возможно. Пока такого сигнала мы не получили. Рассчитываем сказал Зеленский

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что администрация США пригласила президента России Владимира Путина принять участие в саммите G20, который пройдет в Майами. По словам Трампа, он хотел бы видеть российского коллегу на мероприятии.

Саммит G20 пройдет 14-15 декабря 2026 года в США в Майами (штат Флорида).