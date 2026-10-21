Раскрыто, что нужно Трампу для соглашения по Украине Журналист Богданов: Трампу в Киеве нужен свой человек для соглашения по Украине

Москва21 окт Вести.Президент США Дональд Трамп намерен заключить соглашение по Украине на саммите "Группы двадцати" в Майами, однако для этого ему нужен свой или по крайней мере нейтральный человек в Киеве. Такое мнение высказал журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

По его словам, Трампу нужно успеть заключить сделку до того, как новый Конгресс начнет свою работу.

Трамп хочет заключить соглашение по Украине на саммите G20 в Майами. Саммит пройдет 14-15 декабря. Ведь уже 3 января 2027 года начнет работу новый Конгресс, который весьма вероятно будет антитрамповский… Но для реализации этого сценария Белому дому нужен в Киеве или свой человек, или нейтральный. То есть уход [Владимира] Зеленского по умолчанию должен быть в одном пакете. Иначе все это лишено всякого смысла написал Богданов в своем канале в MAX

Ранее Трамп заявил, что США и Европа устали от украинского конфликта. По его словам, Украина не выдержит продолжительный конфликт с Россией. Простые украинцы не собираются дальше терпеть этот конфликт, а потому Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку, считает американский лидер.