Песков: Путин открыт к диалогу со всеми, включая Макрона и Мерца

Песков заявил о готовности Путина к диалогу с Макроном и Мерцем Песков: Путин открыт к диалогу со всеми, включая Макрона и Мерца

Москва30 окт Вести.Президент России Владимир Путин готов к диалогу с зарубежными лидерами, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Telegram-каналу "Юнашев Live".

Так он ответил на вопрос, возможен ли телефонный разговор Путина с Макроном или Мерцем, если кто-либо из них решит связаться с российским президентом.

Снимет трубку... Конечно, он открыт для диалога со всеми сказал Песков

Пресс-секретарь главы государства также прокомментировал возможность телефонного разговора Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Никто пока не звонил отметил представитель Кремля

При этом Песков не уточнил, согласится ли Путин на такой разговор, если соответствующая инициатива поступит от украинской стороны.

27 октября президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Как сообщили в Кремле, российский лидер изложил свою оценку ситуации в зоне украинского конфликта и напомнил о его первопричинах. Кроме того, лидеры обсудили вопросы безопасности в регионах Балтийского моря и севера Европы.

При этом, как уточнили в администрации Стубба, он и Стере участвовали в разговоре как лидеры своих стран и не выступали от имени всей Европы.