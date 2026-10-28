Песков: кроме Стубба и Стере, европейцы не запрашивали контактов с Путиным

"Только Стубб и Стере": Песков о поступивших из ЕС запросах на диалог с Путиным Песков: кроме Стубба и Стере, европейцы не запрашивали контактов с Путиным

Москва28 окт Вести.Лидеры европейских стран, за исключением президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, в последние дни не запрашивали телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На соответствующий вопрос агентства он ответил отрицательно.

27 октября Путин в телефонном разговоре обсудил со Стуббом и Стере украинский конфликт. Инициатива проведения переговоров исходила от лидеров скандинавских стран, которые, однако, не выступали от имени всей Европы.

В ходе беседы, которая состоялась по просьбе финской и норвежской сторон, были затронуты недавние переговоры в Осло, визит спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербург, гуманитарная операция в Алешках и введение режима тишины за пределами этого города.

Собеседники российского лидера приветствовали договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров между РФ, Украиной и США.

Президент России обратил внимание Стубба и Стере, что установление прочного и справедливого мира возможно исключительно при всестороннем соблюдении законных интересов России.

Кроме того, он отметил конфронтационный курс стран ЕС и НАТО, который приводит к затягиванию боевых действий.