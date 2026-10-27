"Почему он, а не я": реакция европейцев на разговор Путина со Стуббом и Стере Емельянова назвала главный вопрос европейцев после звонка Стубба и Стере Путину

Москва27 окт Вести.Журналист ИС "Вести" Ася Емельянова рассказал о реакции европейцев на телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.

Европейцы в шоке. Главное открытие, что телефоны-то, оказывается, работают. Думали, с прямыми рейсами все антенны порезали. Ничего подобного, оказывается, можно взять трубку и позвонить. Это шок сказала журналист

По ее словам, Европа, действуя вразнобой, каждую неделю теряет влияние на международной арене.

В Москву дозвонились - уже результат. Но теперь осталось дозвониться друг до друга, потому что самый главный европейский вопрос после звонка, судя по реакции, ни о чем договорились, а кто вам разрешил звонить. Действительно какой-то анекдот, то трубку никто не решился поднять, а теперь "почему он, а не я" отметила Емельянова

Ранее стало известно, что Путин, Стубб и Стере провели телефонный разговор. Беседа, в ходе которой стороны обсудили украинский конфликт и дипломатические усилия по его завершению, длилась около полутора часов.