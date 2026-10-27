В Осло заявили, что союзники заранее знали о разговоре Стере и Стубба с Путиным

Норвегия и Финляндия предупредили союзников о разговоре с Путиным В Осло заявили, что союзники заранее знали о разговоре Стере и Стубба с Путиным

Москва27 окт Вести.Союзники Норвегии и Финляндии были заранее уведомлены о планировавшемся телефонном разговоре премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом России Владимиром Путиным.

После беседы им также передали подробный отчет о ее содержании, заявил Стере. Трансляция его выступления велась норвежскими СМИ.

Стере подчеркнул, что в разговоре с российским лидером политики представляли Норвегию и Финляндию, а не Европейский союз в целом. По его словам, за последние четыре года ЕС не выработал единой позиции или общего подхода по ключевым вопросам.

Ранее стало известно, что Путин провел разговор с президентом Финляндии и премьером Норвегии. Путин, Стубб и Стере договорились продолжать контакты по телефону.