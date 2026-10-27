Москва27 октВести.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с президентом России Владимиром Путиным не согласовывался с европейскими союзниками.
Я очень скептически отношусь к этой самостоятельной инициативе Норвегии и Финляндии. Она не согласована ни с кем из насцитирует ее слова радиостанция DR
Диалог главы российского государства с президентом Финляндии и премьером Норвегии состоялся днем 27 октября. Как уточняли в администрации Стубба, он и Стере участвовали в разговоре как лидеры своих стран и не выступали от имени всей Европы. Там же сообщили, что звонок был связан с предстоящими встречами, которые состоятся в Абу-Даби.
В ходе телефонных переговоров лидеры в том числе обсудили вопросы безопасности в регионах Балтийского моря и севера Европы.