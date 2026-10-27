Премьер Дании: Стубб и Стере не согласовывали с ЕС телефонный разговор с Путиным

В Дании заявили, что Стубб и Стере не согласовывали с европейцами звонок Путину Премьер Дании: Стубб и Стере не согласовывали с ЕС телефонный разговор с Путиным

Москва27 окт Вести.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с президентом России Владимиром Путиным не согласовывался с европейскими союзниками.

Я очень скептически отношусь к этой самостоятельной инициативе Норвегии и Финляндии. Она не согласована ни с кем из нас цитирует ее слова радиостанция DR

Диалог главы российского государства с президентом Финляндии и премьером Норвегии состоялся днем 27 октября. Как уточняли в администрации Стубба, он и Стере участвовали в разговоре как лидеры своих стран и не выступали от имени всей Европы. Там же сообщили, что звонок был связан с предстоящими встречами, которые состоятся в Абу-Даби.

В ходе телефонных переговоров лидеры в том числе обсудили вопросы безопасности в регионах Балтийского моря и севера Европы.