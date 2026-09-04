Малинен: Стуббу не стоит участвовать в переговорах с Россией

Малинен категорически высказался об участии Стубба в переговорах с РФ Малинен: Стуббу не стоит участвовать в переговорах с Россией

Москва4 сен Вести.Президенту Финляндии Александру Стуббу не стоит участвовать в переговорах с Россией. Он не справится с ролью переговорщика, если контакты с Москвой возобновятся, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Он отметил, что при таких условиях переговорный процесс не даст результатов.

Если мы пошлем этого змея вести переговоры от нашего имени с Россией, то нам лучше сразу выстрелить себе в голову написал профессор в соцсети Х

На прошлой неделе Стубб дал интервью немецкой газете Bild, в котом заявил, что Европе следует начать переговоры с Россией. Политик приветствовал визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в российскую столицу и подчеркнул, что поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном в любых форматах крайне важно.

Финский президент также подчеркнул, что без прямых контактов с российской стороной европейские страны рискуют оказаться в информационном вакууме и неправильно интерпретировать ситуацию.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что об урегулировании украинского конфликта договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина, а все остальные страны, по его словам, готовы поддержать и помочь.