Москва17 авгВести.Президент Финляндии Александр Стубб действует в интересах США и не может самостоятельно определять политику в отношении России, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в интервью ТАСС.
Стубб – всего лишь вассал США. Посол США в Финляндии является де-факто президентом Финляндии, влияющим на внешнюю политику страны. Президент Стубб не может принимать никаких решений без предварительного согласования с послом СШАприводит ТАСС слова Мемы
Политик напомнил, что Стубб неоднократно принимал решения в интересах Вашингтона, и эта тенденция в ближайшем будущем сохранится.
Сейчас Финляндия – страна-сателлит СШАподчеркнул Мема
После вступления Финляндии в НАТО ее политика ориентируется на поддержку интересов альянса в регионе, что является препятствием для восстановления контактов с Москвой, считает политик.
Для настоящего диалога необходимо понять эту фундаментальную проблему, чего не понимают те, кто выступал главным сторонником вступления Финляндии в НАТОуточнил Мема
Стубб всегда может провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, но любые попытки сделать это чреваты негативными последствиями для карьеры президента Финляндии.
Это помешает ему в будущем продвинуться по карьерной лестнице и занять пост генерального секретаря НАТО или другую политическую должность в ЕСзаявил Мема
Политик объяснил, почему идея сделать Стубба переговорщиком с Россией от имени ЕС в случае контактов Брюсселя с Москвой не отвечает политическим реалиям.