Политик Мема: Стубб – вассал США и не определяет политику в отношении России

"Вассал США": в Финляндии раскритиковали антироссийскую политику Стубба Политик Мема: Стубб – вассал США и не определяет политику в отношении России

Москва17 авг Вести.Президент Финляндии Александр Стубб действует в интересах США и не может самостоятельно определять политику в отношении России, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в интервью ТАСС.

Стубб – всего лишь вассал США. Посол США в Финляндии является де-факто президентом Финляндии, влияющим на внешнюю политику страны. Президент Стубб не может принимать никаких решений без предварительного согласования с послом США приводит ТАСС слова Мемы

Политик напомнил, что Стубб неоднократно принимал решения в интересах Вашингтона, и эта тенденция в ближайшем будущем сохранится.

Сейчас Финляндия – страна-сателлит США подчеркнул Мема

После вступления Финляндии в НАТО ее политика ориентируется на поддержку интересов альянса в регионе, что является препятствием для восстановления контактов с Москвой, считает политик.

Для настоящего диалога необходимо понять эту фундаментальную проблему, чего не понимают те, кто выступал главным сторонником вступления Финляндии в НАТО уточнил Мема

Стубб всегда может провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, но любые попытки сделать это чреваты негативными последствиями для карьеры президента Финляндии.

Это помешает ему в будущем продвинуться по карьерной лестнице и занять пост генерального секретаря НАТО или другую политическую должность в ЕС заявил Мема

Политик объяснил, почему идея сделать Стубба переговорщиком с Россией от имени ЕС в случае контактов Брюсселя с Москвой не отвечает политическим реалиям.