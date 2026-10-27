Bloomberg: Путин 27 октября может пообщаться с лидерами Норвегии и Финляндии

Bloomberg: Путин 27 октября может поговорить с руководством Норвегии и Финляндии Bloomberg: Путин 27 октября может пообщаться с лидерами Норвегии и Финляндии

Москва27 окт Вести.Президент России Владимир Путин, как утверждается, планирует провести телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и главой правительства Норвегии Йонасом Гаром Стере, чтобы обсудить возможные пути урегулирования конфликта на Украине, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно утверждению собеседников агентства, которые попросили сохранить анонимность из-за конфиденциального характера обсуждений, разговор лидеров может состояться уже во вторник, 27 октября.

Президент России Владимир Путин готовится к телефонным переговорам с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, чтобы обсудить перспективы мирного урегулирования на Украине говорится в материале

Если переговоры пройдут, это станет первым прямым контактом Путина с лидерами крупных европейских союзников Киева с июля прошлого года.

В Кремле эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Ранее британский журналист Гидеон Рахман в статье для Financial Times писал, что лидеры европейских стран готовятся к прямым переговорам с президентом России по теме украинского конфликта. По его мнению, в подходе Европы к России происходит заметный сдвиг: европейские лидеры больше не хотят, чтобы диалог с Путиным вели только США. Рахман отметил, что каналы связи с Россией уже открыты, а телефонный разговор между европейскими лидерами и Путиным может состояться в ближайшее время.