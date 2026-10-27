В Кремле подтвердили факт переговоров Путина со Стуббом и Гар Стере Песков подтвердил телефонный разговор Путина с лидерами Финляндии и Норвегии

Москва27 окт Вести.Президент России Владимир Путин действительно провел телефонный разговор с лидером Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гар Стере. Об этом в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в ближайшее время Кремль опубликует сообщение о разговоре политиков.

Да, действительно, был телефонный разговор. Мы сейчас готовим сообщение, в ближайшее время мы его опубликуем сказал Песков

Ранее разговор подтвердили в администрации финского лидера.