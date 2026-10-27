Песков: разговор со Стуббом и Стере — не контакт с представителями всей Европы

Песков: в Кремле не считают беседу со Стуббом и Стере контактом со всей Европой Песков: разговор со Стуббом и Стере — не контакт с представителями всей Европы

Москва27 окт Вести.В Кремле не рассматривают состоявшийся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере как контакт с представителями всей Европы. Об этом "Интерфаксу" заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков охарактеризовал разговор как конструктивную и прагматичную беседу с главами важных приграничных стран.

Нет. Это весьма конструктивные и прагматичные контакты с главами двух важных приграничных нам стран отметил Песков

Так он ответил на вопрос, рассматривает ли Москва Стубба и Стере в качестве переговорщиков от всей Европы по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что разговор длился полтора часа. Премьер Норвегии Стере, в свою очередь, отметил: у него сложилось впечатление, что Москва тщательно готовится к предстоящей встрече в Абу-Даби.