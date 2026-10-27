Путин обратил внимание Стубба и Стере на конфронтационный курс НАТО и ЕС

Путин указал лидерам Норвегии и Финляндии на конфронтационную политику ЕС и НАТО Путин обратил внимание Стубба и Стере на конфронтационный курс НАТО и ЕС

Москва27 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин в беседе с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере указал на конфронтационную политику ЕС и НАТО в контексте украинского конфликта, сообщает Кремль.

Путин во вторник провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

В ходе беседы Путин дал оценку ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнил о его первопричинах и указал, что долгосрочный мир возможен лишь при полном учете законных интересов России, отметили в Кремле.

При этом обращено внимание на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий говорится в сообщении Кремля

Ранее в канцелярии финского главы отмечали, что Стубб и Стере в этом диалоге выступали от имени своих стран, а не всей Европы.