Москва22 окт Вести.Участникам предстоящих переговоров по урегулированию конфликта на Украине необходимо учитывать вопросы, связанные с архитектурой европейской безопасности. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Речь идет об окончательном варианте соглашений, а не о временной приостановке боевых действий, подчеркнул российский лидер.

Глава государства напомнил, что аналогичную мысль ранее высказывал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, и подтвердил, что разделяет такую позицию.

(Уиткофф – прим. ред.) обратил внимание на то, что, если мы будем обсуждать вопросы, связанные с обеспечением безопасности в будущем и для Украины, и для России, то, естественно, нужно будет говорить и об архитектуре европейской безопасности. В целом я тоже с этим согласен отметил Путин

Президент также обратил внимание на то, что необходимо отслеживать развитие ситуации в ближайшие дни.

21 октября помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что центральной темой беседы Путина и Уиткоффа были вопросы, связанные с ситуацией на Украине.